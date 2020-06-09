Раскрыты подробности первого после аварии допроса Ефремова

Актер Михаил Ефремов во время первого допроса после аварии не смог пояснить, откуда ехал на машине и находился ли с ним кто-либо еще. Подробности раскрыл «Пятый канал» во вторник, 9 июня.

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Отмечается, что после задержания и медицинского освидетельствования артиста доставили в отделение полиции. Следователь на протяжении ночи безуспешно пытался взять у Ефремова показания, поскольку тот «с трудом выражал свои мысли и скорее мычал, чем говорил», и не мог вспомнить подробности ДТП. Актера отпустили под подписку о невыезде, чтобы дать прийти в себя и проспаться.

Во вторник Ефремов должен вернуться в полицию и дать показания.

Ранее адвокат артиста сообщил, что тот признал свою вину в аварии. ДТП произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Сам артист практически не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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