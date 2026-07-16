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21:29, 16 июля 2026Россия

В России назвали последствие войны США против Ирана

Пушков: Война США против Ирана подрывает величие Штатов на глазах у всего мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале назвал последствие войны США против Ирана, отметив, что этот конфликт подрывает американское величие на глазах у всего мира.

«Неудачная война против Ирана не помогает "величию" США — она его подрывает на глазах у всего мира», — считает сенатор.

По словам Пушкова, Штаты утешаются тем, что у них «сейчас вновь есть величие», но это странная логика, поскольку конфликт, «по всеобщему мнению» нанес по нему серьезный удар.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что официальная оценка суммарных трат США на конфликт на Ближнем Востоке может оказаться сильно заниженной. Реальные затраты США на эти цели с начала марта могли достичь 80-100 миллиардов долларов против 30 миллиардов, озвученных Пентагоном.

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