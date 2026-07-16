Траты США на войну в Иране оказались колоссальными

NBC: Реальные расходы США на войну в Иране могли достичь 100 миллиардов долларов

Официальная оценка суммарных трат США на конфликт на Ближнем Востоке может оказаться сильно заниженной. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Реальные затраты США на эти цели с начала марта могли достичь 80-100 миллиардов долларов, уточнили собеседники, сославшиеся на внутреннюю оценку американского Министерства войны. Планка в 30 миллиардов, озвученная Пентагоном, скорее всего, сильно занижена, пояснили источники.

Официальная оценка, отмечается в материале, включает в основном только стоимость израсходованных боеприпасов. Вместе с тем она не учитывает расходов на ремонт разрушенной инфраструктуры и замену уничтоженной в ходе войны в Иране американской боевой техники.

Одна только стоимость восстановления военных объектов США в регионе оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. К этому следует прибавить затраты на логистику, содержание двух авианосных групп и эвакуацию военных. «Внутренняя оценка общих расходов составляет от 80-100 миллиардов долларов», — заключается в статье.

Еще в начале второй половины мая портал Iran War Cost Tracker оценивал совокупные затраты США на войну в Иране более чем в 85 миллиардов долларов. С тех пор американские военные потеряли в ближневосточном регионе еще несколько военных летательных аппаратов и до 100 ракет.