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21:42, 16 июля 2026Россия

Дмитриев назвал основу конфликта на Украине

Дмитриев: Коррупция Байдена лежит в основе конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал основу конфликта на Украине. Он связал ее с деятельностью экс-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

«Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера», — написал чиновник.

Таким образом Дмитриев прокомментировал заявление члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны. Она сообщила о намерении провести слушания по рассекреченным документам, которые касаются предполагаемой схемы отмывания денег с участием Украины и финансирования предвыборной кампании бывшего президента Джо Байдена в 2024 году.

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