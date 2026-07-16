Луна обрушилась на Киев и Байдена

Конгрессвумен Луна анонсировала расследование по отмыванию денег Украиной

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о намерении провести слушания по рассекреченным документам, которые касаются предполагаемой схемы отмывания денег с участием Украины и финансирования предвыборной кампании бывшего президента Джо Байдена в 2024 году. Об этом конгрессвумен написала в соцсети X.

«Я проведу слушания по рассекреченным документам аппарата [бывшего] директора Национальной разведки США Тулси Габбард, касающимся операции Украины по отмыванию денег USAID (Агентство по международному развитию США — прим. «Ленты.ру») и их возврату на кампанию по переизбранию Джо Байдена», — сказано в публикации.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны сообщило, что за 2025 год на Украине выявили случаи незаконной легализации средств на общую сумму 12,35 миллиарда гривен (свыше 270 миллиона долларов). Всего по фактам отмывания средств в 2025 году было возбуждено 1344 дела, в то время как в 2024 году — 1132, а в 2023-м - 969.

До этого евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС. Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше.