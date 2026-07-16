Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:09, 16 июля 2026Мир

Луна обрушилась на Киев и Байдена

Конгрессвумен Луна анонсировала расследование по отмыванию денег Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Lee / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о намерении провести слушания по рассекреченным документам, которые касаются предполагаемой схемы отмывания денег с участием Украины и финансирования предвыборной кампании бывшего президента Джо Байдена в 2024 году. Об этом конгрессвумен написала в соцсети X.

«Я проведу слушания по рассекреченным документам аппарата [бывшего] директора Национальной разведки США Тулси Габбард, касающимся операции Украины по отмыванию денег USAID (Агентство по международному развитию США — прим. «Ленты.ру») и их возврату на кампанию по переизбранию Джо Байдена», — сказано в публикации.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны сообщило, что за 2025 год на Украине выявили случаи незаконной легализации средств на общую сумму 12,35 миллиарда гривен (свыше 270 миллиона долларов). Всего по фактам отмывания средств в 2025 году было возбуждено 1344 дела, в то время как в 2024 году — 1132, а в 2023-м - 969.

До этого евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС. Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны
    Экс-совладельца FESCO Рабиновича объявили в международный розыск
    В Сербии раскрыли истинную цель встречи Вучича с Зеленским
    Зеленскому захотели подарить конституцию после увольнения министра обороны
    Россиянка купила лотерейный билет с изображением кота и выиграла 15 миллионов рублей
    62-летний Ленни Кравиц раскрыл неожиданную причину тренировок в кожаных штанах
    Тексты Пушкина прозвучат в стиле хип-хоп в Москве
    Россиянам напомнили правила подготовки машины к продаже
    Луна обрушилась на Киев и Байдена
    Шура раскритиковал молодых артистов за хиты-однодневки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok