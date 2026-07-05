Раскрыты объемы отмытых средств на Украине

Офис генпрокурора Украины: В стране в 2025 году отмыли более $270 млн незаконных средств

За 2025 год на Украине выявили случаи незаконной легализации средств на общую сумму 12,35 миллиарда гривен (свыше 270 миллиона долларов). При этом речь идет только о фактах, которые удалось обнаружить, пишет ТАСС со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны.

Всего по фактам отмывания средств в 2025 году было возбуждено 1344 дела, в то время как в 2024 году — 1132, а в 2023-м - 969.

Ранее евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС. Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше.