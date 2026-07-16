CENTCOM: Американские военные начали новую волну ударов по Ирану

Американские военные начали новую волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

В командовании уточнили, что атака началась 14:00 по времени Вашингтона (21:00 по московскому времени).

«Сегодня американские войска начали проводить новую волну ударов по Ирану уже пятую ночь подряд, чтобы еще больше ослабить иранский военный потенциал», — добавили в CENTCOM.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что Иран продолжает вести переговоры с США для заключения сделки. «Иран еще как продолжает вести переговоры с США и заявлять, что хочет заключить сделку с нами, поскольку американские вооруженные силы наносят по нему сокрушительные удары», — указала она.