Белый дом заявил о желании Ирана заключить сделку

Белый дом заявил, что Иран продолжает вести переговоры с США для заключения сделки

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что Иран продолжает вести переговоры с США для заключения сделки.

Чиновница отметила, что говорила об этом с президентом Дональдом Трампом 16 июля. «Иран еще как продолжает вести переговоры с США и заявлять, что хочет заключить сделку с нами, поскольку американские вооруженные силы наносят по нему сокрушительные удары», — указала она.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что Тегеран готов вернуться к соглашению с Соединенными Штатами, если Вашингтон сделает то же самое.

