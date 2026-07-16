Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 16 июля 2026Мир

Белый дом заявил о желании Ирана заключить сделку

Белый дом заявил, что Иран продолжает вести переговоры с США для заключения сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что Иран продолжает вести переговоры с США для заключения сделки.

Чиновница отметила, что говорила об этом с президентом Дональдом Трампом 16 июля. «Иран еще как продолжает вести переговоры с США и заявлять, что хочет заключить сделку с нами, поскольку американские вооруженные силы наносят по нему сокрушительные удары», — указала она.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что Тегеран готов вернуться к соглашению с Соединенными Штатами, если Вашингтон сделает то же самое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями
    Зеленский заявил о кадровой перезагрузке украинских посольств
    Белый дом заявил о желании Ирана заключить сделку
    Медсестра похитила новорожденного в сумке
    Лантратова рассказала о работе над возвращением российских военнопленных
    Врач предупредил о передающейся половым путем диарее
    В Госдуме задумались о запрете микрофинансовых организаций
    На Украине назвали причину назначения Хмары министром обороны
    Белый дом раскрыл главную тему обращения Трампа к нации
    Москвичей предупредили о самой холодной ночи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok