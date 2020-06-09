Видео: t.me/bazabazon

Актер Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полиции, приехавшей за ним из-за смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает издание Baza во вторник, 9 июня.

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Заслуженный артист России сослался на плохое самочувствие и пригласил полицейских войти в квартиру самим. Отмечается, что следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте Ефремова.

Ранее во вторник стало известно, что актер попросил судить его по закону и готов к реальному тюремному сроку за аварию в пьяном состоянии и гибель человека.

ДТП произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от кровопотери. Актер не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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