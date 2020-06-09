На оказавшегося рядом с пьяным Ефремовым актера обрушились с критикой

Пользователи Instagrtam обрушились с критикой на актера Ивана Стебунова из-за ДТП, которое устроил заслуженный артист России Михаил Ефремов в центре Москвы. Комментаторы обвинили Стебунова в том, что он сел в автомобиль с человеком в состоянии алкогольного опьянения за рулем и не отговорил его от вождения.

«Вы дохрена бессмертные и всевластные?! Какого черта пустили пьяного Ефремова за руль и сами сели в авто?!» — написал @corsicanec_kum.

«Ноу комментс просто. Видимо бабло решает все», — отметила @mona_zila15.

«Иван, вы же классный актер. Я в шоке от произошедшего», — признался @artem_yolkhin.

Стебунов сообщил Telegram-каналу Mash, что его и его супруги не было в машине с Ефремовым в момент аварии, они прибыли на место происшествия вместе с народным артистом России Сергеем Гармашом. «Мы приехали вместе с Сергеем Леонидовичем, когда узнали обо всем случившимся. Актриса нам позвонила и рассказала. Мы были рядом, мы живем рядом. Мы сразу сели в такси и поехали на это место. Вышли из машины, нас сфотографировали, теперь говорят, что мы были в этой машине», — заявил он.

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О том, что Стебунов находился в машине с Ефремовым в момент ДТП, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что в машине также была супруга Стебунова Елена Власова.

Вечером 8 июня Ефремов устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, скончался.

Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция этой статьи в данной части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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