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18:41, 11 июля 2026Россия

Названы даты празднования Дня города в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин: Жители и гости столицы отметят ее 879-летие 5 и 6 сентября
Мария Винар

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал даты празднования Дня города. Распоряжение опубликовано на портале mos.ru.

Жители и гости столицы отметят ее 879-летие 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия пройдут в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты. Кроме того, их организуют в жилых районах.

Всю информацию о программе праздничных мероприятий правительство Москвы анонсирует в ближайшее время.

Ранее организаторы назвали программу фестиваля VK Fest в Москве. Стало известно, что крупнейший музыкальный фестиваль пройдет на территории ВДНХ в Москве 18 и 19 июля. Гостей ждут пять сцен с сотнями артистов, автограф-сессии с блогерами, спортивные и творческие площадки, а также детская и косплей-зоны.

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