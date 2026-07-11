Названы даты празднования Дня города в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин: Жители и гости столицы отметят ее 879-летие 5 и 6 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал даты празднования Дня города. Распоряжение опубликовано на портале mos.ru.

Жители и гости столицы отметят ее 879-летие 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия пройдут в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты. Кроме того, их организуют в жилых районах.

Всю информацию о программе праздничных мероприятий правительство Москвы анонсирует в ближайшее время.

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