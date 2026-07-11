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19:37, 11 июля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный раскрыл подробности об украинской системе ПВО

Военный Матвийчук: Сегодня разрозненные виды техники составляют единую систему ПВО ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
IRIS-T

IRIS-T. Фото: Gregor Fischer / Getty Images

Сегодня разрозненные виды техники составляют единую систему противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Подробности об украинской системе ПВО специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Украина располагает средствами противовоздушной обороны, которые остались еще от Советского Союза в очень ограниченных количествах. Это С-300, Стрела-10, "Тор". Но очень много потерь за эти годы», — сообщил Матвийчук.

Кроме этого, по словам военного эксперта, Запад поставляет Украине ЗРК Patriot. В частности, Украина этими комплексами пытается прикрыть Киев, добавил он.

«IRIS-T им поставляет Германия. Некоторые комплексы нового типа поставляет Великобритания. То есть сегодня это разрозненные виды, которые составляют единую систему ПВО для Украины», — заключил Матвийчук.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский стянул практически все западные комплексы ПВО в Киев.

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