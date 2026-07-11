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15:22, 11 июля 2026Россия

Минобороны России выпустило заявление о Зеленском и средствах ПВО Киева

МО РФ: Зеленский стянул практически все западные комплексы ПВО в Киев
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Владимир Зеленский стянул практически все западные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) в Киев. Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, Зеленский перебросил средства ПВО в Киев несмотря на заявления, что город якобы является наиболее защищенным населенным пунктом Украины.

Анализ результатов применения Вооруженными Силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность (...)
Речь идет об ударах (...) не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны

Минобороны России

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили используемые Украиной объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Удары также были нанесены по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 152 районах.

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