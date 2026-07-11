Минобороны РФ: ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России за сутки поразили объекты топливно-энергетической (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что удары также были нанесены по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее стало известно, что ВС России установили контроль над Бачевском в Сумской области. Отмечается, что Бачевск был взят под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».