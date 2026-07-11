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18:59, 11 июля 2026Бывший СССР

Зеленского обвинили в превращении Украины в страну вдов и сирот

Украинский историк Гавришко: Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко на странице в социальной сети X.

Уточняется, что таким образом она прокомментировала реакцию властей на беспорядки во Львове из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«[Зеленский] ни разу публично не осуждал насилие, которое мужчины в форме совершают против мирных жителей. Среди них — бабушки, матери, жены, сестры и дочери», — написала Гавришко.

По ее словам, вместо этого он спешит защитить тех, кто ловит мужчин на улицах и отправляет их на мясорубку. «Зеленский превращает Украину в страну скорбящих матерей, вдов и сирот — нацию женщин, вынужденных жить без мужей, которых у них отняли», — заключила она.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский несет полную ответственность за жестокие преступления ТЦК в отношении украинцев. Он отметил, что всем адекватным людям понятно, что ТЦК полностью выполняют приказы Зеленского.

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