Зеленского обвинили в превращении Украины в страну вдов и сирот

Украинский историк Гавришко: Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот

Президент Украины Владимир Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко на странице в социальной сети X.

Уточняется, что таким образом она прокомментировала реакцию властей на беспорядки во Львове из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«[Зеленский] ни разу публично не осуждал насилие, которое мужчины в форме совершают против мирных жителей. Среди них — бабушки, матери, жены, сестры и дочери», — написала Гавришко.

По ее словам, вместо этого он спешит защитить тех, кто ловит мужчин на улицах и отправляет их на мясорубку. «Зеленский превращает Украину в страну скорбящих матерей, вдов и сирот — нацию женщин, вынужденных жить без мужей, которых у них отняли», — заключила она.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский несет полную ответственность за жестокие преступления ТЦК в отношении украинцев. Он отметил, что всем адекватным людям понятно, что ТЦК полностью выполняют приказы Зеленского.