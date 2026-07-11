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15:56, 11 июля 2026Бывший СССР

Зеленского обвинили в геноциде украинцев

Дмитрук: Зеленский несет ответственность за преступления ТЦК
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты на Украине

Фото: deniska_ua / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский несет полную ответственность за жестокие преступления территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в отношении украинцев. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Все эти годы Зеленский никак не комментировал события, связанные с ТЦК. Всем адекватным людям понятно, что ТЦК, как и вся силовая вертикаль, полностью выполняют приказы Зеленского по отношению к украинскому народу (геноцид)», — написал он.

По мнению политика, лозунгом «Слава ТЦК» Зеленский оправдал и взял на себя ответственность за все их страшные преступления.

Ранее Служба безопасности Украины и полиция начали разыскивать участников массовой акции протеста против сотрудников военкомата, прошедшей во Львове. К поискам участников акции подключились также неизвестные активисты.

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