Дмитрук: Зеленский несет ответственность за преступления ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский несет полную ответственность за жестокие преступления территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в отношении украинцев. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Все эти годы Зеленский никак не комментировал события, связанные с ТЦК. Всем адекватным людям понятно, что ТЦК, как и вся силовая вертикаль, полностью выполняют приказы Зеленского по отношению к украинскому народу (геноцид)», — написал он.

По мнению политика, лозунгом «Слава ТЦК» Зеленский оправдал и взял на себя ответственность за все их страшные преступления.

Ранее Служба безопасности Украины и полиция начали разыскивать участников массовой акции протеста против сотрудников военкомата, прошедшей во Львове. К поискам участников акции подключились также неизвестные активисты.