Страны Балтии сделали заявление о предоставлении воздушного пространства Украине

МИД Литвы отрицает предоставление воздушного пространства Украине для атак на Россию

Представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом говорится в переданном в МИД России совместном заявлении временных поверенных стран Балтии, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

«Страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России (...) [Они] отвергают заявления России как совершенно необоснованные», — говорится в заявлении.

Три балтийские республики указали, что «официальная позиция Латвии, Эстонии и Литвы последовательно высказывалась на разных уровнях», а также обвинили Москву в том, что якобы «российская сторона по-прежнему распространяет недостоверную информацию и повышает напряженность».

Ранее МИД Литвы вручил ноту протеста России после слов замминистра иностранных дел Михаила Галузина о дронах, залетающих на территорию РФ из Прибалтики.

4 июля Галузин сообщил, что страны Балтии оказывают помощь Вооруженным силам Украины в нанесении ударов по территории России путем предоставления Киеву воздушных коридоров.