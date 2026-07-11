Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:57, 11 июля 2026Бывший СССР

Страны Балтии сделали заявление о предоставлении воздушного пространства Украине

МИД Литвы отрицает предоставление воздушного пространства Украине для атак на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом говорится в переданном в МИД России совместном заявлении временных поверенных стран Балтии, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

«Страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России (...) [Они] отвергают заявления России как совершенно необоснованные», — говорится в заявлении.

Три балтийские республики указали, что «официальная позиция Латвии, Эстонии и Литвы последовательно высказывалась на разных уровнях», а также обвинили Москву в том, что якобы «российская сторона по-прежнему распространяет недостоверную информацию и повышает напряженность».

Ранее МИД Литвы вручил ноту протеста России после слов замминистра иностранных дел Михаила Галузина о дронах, залетающих на территорию РФ из Прибалтики.

4 июля Галузин сообщил, что страны Балтии оказывают помощь Вооруженным силам Украины в нанесении ударов по территории России путем предоставления Киеву воздушных коридоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Захарова ответила на заявление Зеленского по поводу ударов «Искандерами»
    Страны Балтии сделали заявление о предоставлении воздушного пространства Украине
    Премьер Венгрии пригрозил президенту импичментом
    На Эльбрусе погиб альпинист
    Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана
    Тайная турецкая дочь Трампа попыталась накормить его пахлавой и не смогла
    Рубио назвали наместником Трампа в Венесуэле
    Бывший генконсул России услышал слова «красная роза» и лишился десятков миллионов рублей
    Украину призвали не рассчитывать на спасение из-за лицензии на Patriot
    Одну категорию россиян предупредили о доначислении утильсбора за проданное авто
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok