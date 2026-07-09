Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:31, 9 июля 2026Бывший СССР

Литва вручила ноту протеста России после слов Галузина о дронах

МИД Литвы вручил ноту протеста России после слов замминистра Галузина о дронах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergio Delle Vedove / Shutterstock / Fotodom

МИД Литвы вручил ноту протеста России после слов замминистра иностранных дел Михаила Галузина о дронах, залетающих на территорию РФ из Прибалтики. Об этом говорится в пресс-релизе литовского внешнеполитического ведомства.

«Было подчеркнуто, что Литовская Республика никогда не допускала использования своей территории и воздушного пространства для ударов беспилотников по целям в России и неоднократно информировала об этом Российскую Федерацию как по дипломатическим каналам, так и в публичных заявлениях», — говорится в сообщении.

4 июля Михаил Галузин сообщил, что страны Балтии оказывают помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по территории России путем предоставления Киеву воздушных корридоров. Он уточняет, что удары этими беспилотниками наносятся по гражданской инфраструктуре.

Позже Галузин заявил, что предоставление своих территорий странами Прибалтики для враждебных действий против России является «игрой с огнем». По его словам, Латвии, Литве и Эстонии «хорошо известно», чем чревата их политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    Врач ввел 15 пациентам смертельные дозы лекарств
    Россиянам назвали тревожный признак алкогольной зависимости
    Москвичам отсоветовали садиться за руль
    Отца российского экс-полицейского нашли без признаков жизни после стрельбы по родне
    Зеленский назвал условие появления украинской противоракетной системы
    Названа причина смертельного ДТП с вице-губернатором российского региона
    В МИД рассказали об анонимных звонках западных дипломатов
    Парам подсказали три неочевидных способа укрепить отношения
    Ольга Бузова снялась топлес
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok