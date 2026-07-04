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06:46, 4 июля 2026Мир

В МИД указали на помощь стран Балтии ВСУ в ударах по России

МИД: Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли коридоры для ударов ВСУ по России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Страны Балтии оказывают помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по территории России путем предоставления Киеву воздушных корридоров. На это указал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», — подчеркнул дипломат.

Ранее страны НАТО заподозрили в причастности к атаке на Петербург и Ленобласть, поскольку дроны ВСУ могли лететь через их территорию. Киев мог либо пользоваться воздушным пространством государств — членов альянса, либо запускать дроны с кораблей, находящихся поблизости от границ стран Прибалтики.

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