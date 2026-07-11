В НАТО высказались о вероятности подготовки России к нападению на страны Балтии

Times: НАТО не видит свидетельств подготовки РФ к нападению на страны Балтии в 2030 году

Военно-политическое руководство НАТО не видит свидетельств подготовки России к возможному нападению на страны Балтии в 2030 году. Об этом сообщила The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Североатлантическом альянсе.

«Я не вижу никаких признаков того, что Россия заинтересована в каком-либо конфликте с НАТО», — сказал собеседник издания.

Как отмечает газета, западные лидеры используют мнимую российскую угрозу для оправдания роста военных расходов.

Ранее в российском МИД заявили, что члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от РФ угрозе. Отмечается, что формулировка «российская угроза» появилась еще в 2022 году в Стратегической концепции альянса.