Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:53, 11 июля 2026Мир

В МИД России объяснили заявления НАТО об угрозе от России

Масленников: НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью об угрозе от России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от РФ угрозе, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, НАТО не впервые объявляет РФ «угрозой». Дипломат напомнил, что эта формулировка появилась еще в 2022 году в Стратегической концепции альянса.

«Сейчас к этому стали добавлять, что она носит "долгосрочный характер"», — объяснил он.

Ранее в ходе саммита НАТО в Анкаре Марк Рютте позволил себе несколько резких высказываний в адрес России. Например, он заявил, что НАТО собирается вновь признать Россию долгосрочной угрозой для стран альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о планомерном уничтожении АЗС между Киевом и Черниговом
    В США заявили об отсутствии заинтересованности украинцев в продолжении конфликта
    Фицо предложили выдвинуть на роль переговорщика от Евросоюза с Россией
    В ФРГ заявили о непригодности Мерца на пост канцлера из-за его слов о войне с Россией
    В России снизилось потребление алкоголя
    Экс-премьер Украины счел покушение на Ермолаева организованными действиями спецслужб Киева
    Запад обвинили в вымогательстве денег у своих граждан ради поддержки Киева
    В МИД России объяснили заявления НАТО об угрозе от России
    В США предупредили Буданова о фатальных последствиях протестов против мобилизации
    Сибига раскритиковал возможное смягчение 21-го пакета санкций Евросоюза
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok