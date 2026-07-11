В МИД России объяснили заявления НАТО об угрозе от России

Масленников: НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью об угрозе от России

Члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от РФ угрозе, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, НАТО не впервые объявляет РФ «угрозой». Дипломат напомнил, что эта формулировка появилась еще в 2022 году в Стратегической концепции альянса.

«Сейчас к этому стали добавлять, что она носит "долгосрочный характер"», — объяснил он.

Ранее в ходе саммита НАТО в Анкаре Марк Рютте позволил себе несколько резких высказываний в адрес России. Например, он заявил, что НАТО собирается вновь признать Россию долгосрочной угрозой для стран альянса.