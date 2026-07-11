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19:29, 11 июля 2026Россия

Россиянину оторвало руку из-за атаки дрона ВСУ

Из-за удара дрона ВСУ в Белгородской области мужчине оторвало руку
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Из-за удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области мужчине оторвало руку, сообщил оперштаб региона.

В субботу БПЛА нанес удар по служебному микроавтобусу в районе хутора Первомайский Волоконовского округа. У мужчины — травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины. Кроме того, женщина получила осколочные ранения ноги.

Также FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома в поселке Красная Яруга — мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины, его жизнь вне опасности.

Кроме того, оперштаб сообщил еще о нескольких атаках украинских дронов за день, в том числе в Белгороде и Шебекино — в этих случаях обошлось без пострадавших.

Накануне глава села Устинка Белгородского округа и водитель попали под удар. Они получили осколочные ранения и акубаротравмы.

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