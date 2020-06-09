Ефремов захотел оплатить лечение пострадавшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, захотел оплатить лечение пострадавшего водителя Сергея Захарова. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах собеседник артиста объясняет, что по его вине сильно пострадал человек. «Так уж сильно пострадал? Я его вылечу», — заявил в ответ находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения Ефремов. На вопрос, как именно он планирует помочь пострадавшему, актер говорит, что у него «денег ******* (очень много)».

«Я понимаю, что ударился в машину», — прокомментировал артист. Он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.

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Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя зажало в машине, он серьезно пострадал. В настоящее время его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами. Виновник аварии практически не пострадал.

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