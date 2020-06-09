Опубликовано фото погибшего в аварии с участием Ефремова водителя

Telegram-канал Baza опубликовал фотографию водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы с участием российского актера Михаила Ефремова.

По данным ресурса, жертва аварии — 67-летний уроженец Рязани. В Москве он работал водителем-курьером в интернет-магазине «Деликатеска.ру». Telegram-канал Mash писал, что Захаров в момент аварии развозил товар. Компания вечером 8 июня знала о тяжелом состоянии сотрудника.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался утром 9 июня в реанимации. Ранее он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

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Вечером 8 июня Ефремов устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Его зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи.

Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция этой статьи в данной части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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