К Ефремову приехала скорая помощь

Домой к артисту Михаилу Ефремову приехала бригада скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал 112 во вторник, 9 июня.

Отмечается, что актер пожаловался на плохое самочувствие.

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Ранее во вторник сообщалось, что полиция прибыла за Ефремовым в его квартиру, однако артист отказался выходить к сотрудникам правоохранительных органов, сославшись на плохое самочувствие.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от кровопотери. Актер не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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