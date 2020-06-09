Актер Михаил Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 9 июня.

Выяснилось, что именно по этой причине артисту вызвали скорую помощь. При этом родственники не хотели впускать медиков в квартиру.

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Согласно данным РИА Новости, в настоящее время врачи с носилками направились в подъезд Ефремова. Ранее сообщалось, что находящийся дома актер упал в обморок.

Как передает Telegram-канал Mash, в итоге скорая отказалась госпитализировать Ефремова. Его жена не давала врачам зайти в квартиру, объясняя, что собирается вызвать частную скорую помощь. В настоящее время рядом с домом артиста дежурит еще одна бригада. Кроме того, с ним работают полицейские, которые приехали к нему из-за смертельной аварии в центре Москвы.

ДТП произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от кровопотери. Актер не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.

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