Ефремов не явился на допрос к следователю

Актер Михаил Ефремов не явился в отдел полиции на следственные действия, назначенные в 11 утра. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

После ДТП на Смоленской площади Ефремова отпустили под подписку о невыезде. В 11 утра он должен был прийти на допрос к следователю, однако в отдел так и не явился. Выходить из квартиры к приехавшей за ним полиции он также отказался, сославшись на плохое самочувствие. Артисту вызывали скорую.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot со ссылкой на адвоката артиста, Ефремов не отказывается от дачи показаний и сотрудничает со следствием. Перенос дачи показаний связан с физическим состоянием артиста, который, по словам защитника, сильно ударился головой во время ДТП.

Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был уроженец Рязани Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал.

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