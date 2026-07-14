Посол Бразилии высказался о законности санкций против России

Посол Бразилии в РФ Сантос: Санкции против России носят незаконный характер

Бразилия считает санкции против России незаконными, однако не может игнорировать последствия от их применения. Об этом заявил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос, его слова приводит «Газета.Ру».

«Санкции против России носят односторонний и незаконный характер. Однако это не означает, что мы должны игнорировать реально существующие эффекты от применения этих незаконных санкций», — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что Бразилия заинтересована в углублении сотрудничества с Москвой в сфере энергетики, но принимает во внимание сопутствующие риски.

Ранее Сантос рассказал, что Россия и Бразилия достигли понимания по запуску прямых авиарейсов между странами.