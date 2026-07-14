Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 14 июля 2026Мир

Посол Бразилии высказался о законности санкций против России

Посол Бразилии в РФ Сантос: Санкции против России носят незаконный характер
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бразилия считает санкции против России незаконными, однако не может игнорировать последствия от их применения. Об этом заявил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос, его слова приводит «Газета.Ру».

«Санкции против России носят односторонний и незаконный характер. Однако это не означает, что мы должны игнорировать реально существующие эффекты от применения этих незаконных санкций», — отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что Бразилия заинтересована в углублении сотрудничества с Москвой в сфере энергетики, но принимает во внимание сопутствующие риски.

Ранее Сантос рассказал, что Россия и Бразилия достигли понимания по запуску прямых авиарейсов между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
    Торговый партнер России резко сократил закупки нефти
    Россиянам предсказали ставки по вкладам к началу осени
    Стало известно о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков
    Тигр растерзал пастуха
    Одна страна вышла из «коалиции желающих» по Украине
    Ставший мемом футболист Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувенирные чучела
    Популярность аниме на фронте объяснили
    Объявлена дата начала производства обновленного внедорожника Lada
    Названы чаще всего вызывающие изжогу продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok