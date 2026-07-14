В работе Google в России произошел сбой

Пользователи из России заявили о сбое в работе поисковика Google

Российские пользователи во вторник, 14 июля, заявили о сбое в работе поисковика Google. Об этом сообщает RT в Telegram.

Отмечается, что больше всего жалоб на проблемы с доступом к Google поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей.

Как уточняет агентство «Москва», за сутки пользователи оставили порядка 1200 сообщений о сбое у поисковика. Кроме того, как указали в издании, наблюдаются неполадки с работой в России сервиса для IT-разработчиков GitHub.

30 июня россияне столкнулись со сбоем в работе сервисов «Яндекса». Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой данных в сервисах «Яндекс Книги» и «Яндекс Музыка». В «Яндексе» подтвердили информацию о сбое и указали, что у ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к некоторым сервисам.