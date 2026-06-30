Россияне столкнулись со сбоем в работе сервисов «Яндекса»

В «Яндексе» сообщили, что у ряда пользователей возникли трудности с доступом к сервисам

Россияне столкнулись со сбоем в работе сервисов компании «Яндекс». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой данных в сервисах «Яндекс Книги» и «Яндекс Музыка». Также они заявили о неполадках в работе почтового сервиса и поисковой системы компании. Больше всего сообщений поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.

В «Яндексе» подтвердили информацию о сбое. «У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сказали представители компании.

Ранее в России произошел сбой в работе игры Roblox. Пользователи не могли запустить приложение ни на мобильных устройствах, ни на компьютерах. Жалобы на неполадки поступали из Самарской, Кемеровской и Вологодской областей.