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14:43, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Россияне столкнулись со сбоем в работе сервисов «Яндекса»

В «Яндексе» сообщили, что у ряда пользователей возникли трудности с доступом к сервисам
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: BritCats Studio / Shutterstock / Fotodom

Россияне столкнулись со сбоем в работе сервисов компании «Яндекс». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой данных в сервисах «Яндекс Книги» и «Яндекс Музыка». Также они заявили о неполадках в работе почтового сервиса и поисковой системы компании. Больше всего сообщений поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.

В «Яндексе» подтвердили информацию о сбое. «У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сказали представители компании.

Ранее в России произошел сбой в работе игры Roblox. Пользователи не могли запустить приложение ни на мобильных устройствах, ни на компьютерах. Жалобы на неполадки поступали из Самарской, Кемеровской и Вологодской областей.

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