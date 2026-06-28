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14:18, 28 июня 2026Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении

Shot: Россияне пожаловались на масштабный сбой в Roblox
Кирилл Луцюк

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom  

В разблокированном несколько недель назад Roblox произошел масштабный сбой. На это, как сообщил Shot, пожаловались россияне.

Пользователи обнаружили, что им не удается запустить приложение, несмотря на неоднократные попытки. Оно не функционирует ни на мобильных устройствах, ни на компьютерах. Те, кто выдерживает долгую загрузку, получают сообщение об ошибке. Отмечается, что самое большое количество жалоб на сбой поступило из Самарской, Кемеровской и Вологодской областей.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, комментируя разблокировку Roblox, заявил, что эта история показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов.

В Минцифры заявили, что игровая онлайн-платформа полностью выполнила требования законодательства России по обеспечению безопасности пользователей.

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