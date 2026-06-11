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09:20, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Песков прокомментировал разблокировку Roblox в России

Песков: Пример Roblox показал, что сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Преес-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разблокировку игры Roblox в России. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что по примеру платформы в стране могут разблокировать и другие ресурсы.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — заявил представитель Кремля в ответе на вопрос о том, могут ли заблокированные сервисы снова заработать в России.

Ранее разблокировку игры в России прокомментировали в Минцифры. В ведомстве отметили, что платформа полностью выполнила условия российского законодательства.

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О том, что Roblox снова стала доступна в России, сообщалось 10 июня. Отмечалось, что платформа заработала без ограничений после полугода ограничений.

Перед этим Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой разблокировать игру в России. По данным ведомств, игра предоставила им гарантии ответственного поведения в русскоязычном интернете.

Игру заблокировали в декабре 2025 года. Причиной стали обнаруженные в Roblox материалы, содержащие оправдания экстремистской и террористической деятельности и пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

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