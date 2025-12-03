Роскомнадзор объяснил блокировку Roblox обилием педофилов и мошенников

Роскомнадзор подтвердил блокировку популярной игры Roblox на территории России. Как сообщило издание Baza в Telegram, причиной такого решения стало обилие материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно‑нравственное развитие детей Роскомнадзор

До этого в течение дня пользователи из России не могли загрузить игру: Roblox не работал ни через приложение, ни через официальный сайт. После этого тысячи из них оставили жалобы на профильных площадках, полагая, что речь идет об обычном сбое.

Почему заблокировали Roblox

Ранее в Роскомнадзоре уже жаловались на Roblox, ведомство неоднократно направляло администрации игры претензии с требованием удалить деструктивный контент. Последнее такое заявление было опубликовано в субботу, 29 ноября.

«Еще на той неделе было понятно, что все идет к принятию крайних мер. В субботнем пресс-релизе Роскомнадзора отмечалось, что бездействие модерации Roblox создает условия и предпосылки для совершения противоправных действий. Видимо, сигнал услышан не был», — написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Антон Горелкин.

Roblox заблокировали в России. Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

Помимо пропаганды терроризма, экстремизма и нетрадиционных ценностей, российские власти отмечали, что Roblox популярен у педофилов. В Роскомнадзоре считают, что дети в игре «подвергаются сексуальным домогательствам», у них выманивают интимные материалы и склоняют их к развратным действиям.

«Педофилы знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь. Случаи подобного противоправного поведения в отношении детей уже давно носят не единичный характер как в США, так и в России», — констатировали в ведомстве.

К схожим выводам пришли журналисты Shot, выяснившие, что за последние три месяца «половина всех инцидентов, связанных с игрой, представляла собой домогательства в отношении несовершеннолетних».

Конечно, новости о таких случаях очень тревожат родителей. Никто не хочет, чтобы его ребенок оказался в опасности. Подобные ситуации показывают, какие серьезные вызовы стоят перед нами, когда речь идет о цифровой безопасности детей. Блокировка одной игры вряд ли решит проблему. Злоумышленники быстро найдут другие площадки Яна Лантратова депутат Государственной думы

Похожие выводы сделала и журналистка The Guardian Сара Мартин. Она провела в Roblox неделю и пришла в ужас от того, с чем там столкнулась. Игру она охарактеризовала фразой «ад, кишащий педофилами».

Мошенничество в Roblox

Другой угрозой для несовершеннолетних оказались преступники, пытающиеся получить доступ к банковским счетам их родителей. Как рассказали «Ленте.ру» аналитики компании F6, мошенники заманивают детей в свои ловушки в компьютерных играх, социальных сетях и популярных мессенджерах. При этом чаще всего, по словам специалистов, злоумышленники знакомятся с жертвами в игровых чатах как раз на таких платформах, как Roblox и Minecraft.

«С декабря 2024 года злоумышленники активно используют социальную инженерию в схемах против несовершеннолетних пользователей. По итогам первых десяти месяцев 2025 года специалисты F6 ежедневно фиксировали в среднем 20 успешных инцидентов, когда киберпреступники управляли действиями детей, чтобы получить доступ к сервисам дистанционного банковского обслуживания их родителей», — констатировали эксперты.

При этом общее количество таких случаев мошенничества с начала года превысило 6000. Совокупный ущерб от этих атак может превышать 850 миллионов рублей.

Пользователи проводят в Roblox часы, дни и месяцы напролет. Фото: ZikG / Shutterstock / Fotodom

Нередки случаи, когда и сами дети используют Roblox в процессе совершения преступления. В частности, в ночь на 26 ноября 13-летняя петербурженка учинила расправу над собственной матерью из-за того, что та не позволяла ей проводить время в социальных сетях. Во время скандала девочка схватила нож и перерезала 46-летней матери горло, после чего попыталась поджечь квартиру, чтобы уничтожить следы преступления.

Позднее выяснилось, что она могла спланировать преступление во время игры в Roblox, где с помощью своего аватара под музыку устроила поджог квартиры. В итоге получился ролик с ее альтер-эго, танцующим посреди охваченной пламенем квартиры.

Реакция фанатов

В крупнейшем сообществе поклонников Roblox в Telegram, насчитывающем около 140 тысяч пользователей, решение контролирующего органа вызвало шквал негодования. Школьники недовольны тем, что Роскомнадзор поставил точку в увлечении, которому многие посвятили годы.

«Прошло пять часов без Roblox, меня трясет, у меня серьезные психические срывы. Я проснулся сегодня, пытаясь войти в Roblox, но сайт не работал, у меня была серьезная паническая атака, но через несколько часов мне удалось успокоиться. Я не мог пойти в школу сегодня. Я ничто без Roblox — это моя жизнь, это моя судьба, без Roblox я бы ничего не смог сделать. Roblox — лучшая из когда-либо созданных [игр], и я не могу избавиться от этой зависимости», — раз за разом, копируя комментарии друг друга, пишут члены сообщества.