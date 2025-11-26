Названа причина расправы 13-летней российской школьницы над матерью

В Петербурге школьница пошла на расправу над матерью из-за запрета на соцсети

Ученица пятого класса из Санкт-Петербурга учинила расправу над собственной матерью из-за того, что та не давала ей сидеть в социальных сетях. Причины расправы назвал Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 13-летняя школьница, проживавшая с родительницей в квартире на улице Ковалевской, взялась за нож после очередного скандала. Ее возмущал контроль матери, которая не давала проводить время с друзьями и сидеть в соцсетях и телефоне.

В ночь на 26 ноября девочка перерезала 46-летней матери горло, а позже устроила поджог, желая скрыть следы преступления. Затем она порезала себе руки, и когда приехали полицейские, рассказала им версию о ворвавшемся в дом неизвестном, который расправился с мамой, ранил ее, поджег квартиру, а затем скрылся.

