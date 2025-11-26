Российская школьница подозревается в расправе над матерью

В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка подозревается в расправе над матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По данным канала, ночью 26 ноября в квартире на Ковалевской улице 13-летняя дочь расправилась с матерью, а после устроила пожар для сокрытия следов преступления.

Позже сотрудникам полиции она рассказала версию о ворвавшемся в дом неизвестном, который расправился с мамой, порезал руку девочке и поджег квартиру, после чего скрылся.

Женское тело с перерезанным горлом обнаружили пожарные, приехавшие на вызов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка изрезала трехлетнего сына из-за плача.