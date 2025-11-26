Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 26 ноября 2025Силовые структуры

Российская школьница подозревается в расправе над матерью

В Петербурге 13-летняя девочка подозревается в убийстве матери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка подозревается в расправе над матерью. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

По данным канала, ночью 26 ноября в квартире на Ковалевской улице 13-летняя дочь расправилась с матерью, а после устроила пожар для сокрытия следов преступления.

Позже сотрудникам полиции она рассказала версию о ворвавшемся в дом неизвестном, который расправился с мамой, порезал руку девочке и поджег квартиру, после чего скрылся.

Женское тело с перерезанным горлом обнаружили пожарные, приехавшие на вызов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка изрезала трехлетнего сына из-за плача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина обсудит с Уиткоффом утечку телефонного разговора

    В атакованном ВСУ южном городе объявят траур по жертвам обстрела

    Помощник Путина раскрыл цель визита Уиткоффа в Россию

    Употребление привычного напитка связали с более крепкими костями

    Россияне поверили в предсказания

    Глава ЕК заявила о готовности законопроекта для использования активов России

    Минобороны сообщило о перехвате выпущенных ВСУ ракет HIMARS

    Подмосковье завалило снегом

    ВСУ атаковали Крым

    Количество россиян с самозапретами на кредиты назвали сумасшедшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости