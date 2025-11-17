В России назвали заработки мошенников на атаках против детей

F6: Мошенники в 2025 году заработали на атаках против детей 850 миллионов рублей

Мошенники за десять месяцев 2025 года заработали на атаках против российских детей около 850 миллионов рублей. За это время было зафиксировано более шести тысяч инцидентов, в которых злоумышленники использовали социальную инженерию, чтобы управлять действиями несовершеннолетних для кражи денег с банковских счетов их родителей, рассказали «Ленте.ру» аналитики компании F6.

По словам экспертов, мошенники пытаются заманить детей в свои ловушки в компьютерных играх, социальных сетях и популярных мессенджерах. При этом чаще всего, по словам специалистов, злоумышленники знакомятся с жертвами в игровых чатах на таких платформах, как Roblox и Minecraft, а также в модификациях последнего, ставших самостоятельными играми.

Чтобы установить контакт с ребенком, они используют манипуляции. В частности, юным геймерам могут предложить выгодно получить игровую валюту или редкий скин, принять участие в розыгрыше от известного блогера. Для этого, как правило, необходимо выполнить ряд заданий, кажущихся поначалу безопасными. Однако рано или поздно жертву начинают запугивать ответственностью, якобы грозящей родителям ребенка из-за выполнения одного из этих заданий. Их конечные цели — выманить пароли от банковских приложений и вынудить перевести им все деньги с родительских счетов.

«Мошенники постоянно адаптируются к новым мерам защиты со стороны государства, банков и вендоров, что делает противодействие им еще более сложной задачей. Для защиты детей и их родителей от финансового мошенничества необходимо использование банками специализированных продуктов и постоянное внимание к безопасности клиентов и меняющимся угрозам, а взрослым нужно ограничить доступ детей к своим устройствам», — констатировала руководитель отдела аналитики данных департамента Frаud Protection компании F6 Александра Радченко.

