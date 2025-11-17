Интернет и СМИ
00:16, 17 ноября 2025Интернет и СМИЭксклюзив

В России назвали заработки мошенников на атаках против детей

F6: Мошенники в 2025 году заработали на атаках против детей 850 миллионов рублей
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: av_antropov / Shutterstock / Fotodom

Мошенники за десять месяцев 2025 года заработали на атаках против российских детей около 850 миллионов рублей. За это время было зафиксировано более шести тысяч инцидентов, в которых злоумышленники использовали социальную инженерию, чтобы управлять действиями несовершеннолетних для кражи денег с банковских счетов их родителей, рассказали «Ленте.ру» аналитики компании F6.

По словам экспертов, мошенники пытаются заманить детей в свои ловушки в компьютерных играх, социальных сетях и популярных мессенджерах. При этом чаще всего, по словам специалистов, злоумышленники знакомятся с жертвами в игровых чатах на таких платформах, как Roblox и Minecraft, а также в модификациях последнего, ставших самостоятельными играми.

Чтобы установить контакт с ребенком, они используют манипуляции. В частности, юным геймерам могут предложить выгодно получить игровую валюту или редкий скин, принять участие в розыгрыше от известного блогера. Для этого, как правило, необходимо выполнить ряд заданий, кажущихся поначалу безопасными. Однако рано или поздно жертву начинают запугивать ответственностью, якобы грозящей родителям ребенка из-за выполнения одного из этих заданий. Их конечные цели — выманить пароли от банковских приложений и вынудить перевести им все деньги с родительских счетов.

«Мошенники постоянно адаптируются к новым мерам защиты со стороны государства, банков и вендоров, что делает противодействие им еще более сложной задачей. Для защиты детей и их родителей от финансового мошенничества необходимо использование банками специализированных продуктов и постоянное внимание к безопасности клиентов и меняющимся угрозам, а взрослым нужно ограничить доступ детей к своим устройствам», — констатировала руководитель отдела аналитики данных департамента Frаud Protection компании F6 Александра Радченко.

Ранее россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера. По словам эксперта по кибербезопасности компании F6 Сергея Золотухина, это чревато потерей доступа к банковским и другим сервисам.

