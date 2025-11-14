Россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера

F6: Утрата мобильного номера угрожает потерей доступа к банковским сервисам

Утрата мобильного номера угрожает россиянам потерей доступа к банковским и другим сервисам. Об этом жителей страны в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

«Если вы долгое время не пользуетесь номером, операторы сотовой связи забирают его. И через несколько месяцев он может оказаться у нового пользователя, который получит вместе с сим-картой ключ к аккаунтам прежнего владельца на различных сервисах, тайнам и банковским счетам, даже если сам того не желает», — отметил Золотухин.

Он подчеркнул, что есть несколько способов минимизировать эти риски. По его словам, в первую очередь при смене номера телефона стоит составить список сервисов, в которых он используется для авторизации. Их необходимо разбить по группам и расставить по степени важности, после чего приступить к смене номера на новый.

«При смене мобильного номера или утрате доступа к нему сразу сообщите об этом в банк, который обслуживает ваши счета. Если не сделать этого вовремя, то информация о финансовых операциях в СМС и пароли будут приходить на старый номер. Злоумышленники могут воспользоваться этим, чтобы перевести деньги со счета или оформить заявку на кредит или заем», — уточнил Золотухин.

После этого он посоветовал сменить номер, привязанный к порталу «Госуслуги», что можно сделать из приложения для онлайн-банкинга или лично посетив МФЦ, а уже потом заняться всеми остальными сервисами, начав с электронной почты.

