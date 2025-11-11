Интернет и СМИ
07:08, 11 ноября 2025

Россиян предупредили о схеме автомошенничества с использованием искусственного интеллекта

Эксперт Силаев: Мошенники используют ИИ для обмана с покупкой автомобилей
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для новых схем мошенничества с покупкой автомобилей, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Злоумышленники размещают объявления о покупке машины на особых условиях, где покупателю обещают существенную экономию на сопутствующих платежах или таможенном оформлении. Уловка строится на искусственном ограничении времени принятия решения, вынуждая человека действовать стремительно, без необходимой проверки информации», — сказал Силаев.

Мошенники, по его словам, разрабатывают целые сценарии, подкрепляя их фальшивыми документами и изображениями, сгенерированными нейросетевыми алгоритмами. Наибольшую угрозу, как предупредил эксперт, несут переписки в популярных мессенджерах и соцсетях, где проверить историю и репутацию продавца практически нереально.

«Преступники создают качественные изображения машин с требуемыми номерными знаками и заявленными параметрами. Если изучать такие подделки внимательно, почти всегда найдутся нестыковки — опечатки в официальных бумагах, несоответствие стандартам оформления номеров, грамматические ошибки в текстах документов. Но часто покупатели упускают эти важные детали. Расследование подобных дел серьезно затруднено, поскольку преступники оперируют через анонимные каналы связи и получают переводы на заранее подготовленные счета», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Чтобы обезопасить себя, Силаев рекомендовал не оплачивать авто до его реального получения и проведения экспертизы, а при заказе из-за рубежа важно привлекать только лицензированных брокеров. Он также посоветовал проверять историю транспортного средства по VIN-коду и настороженно относиться к продавцам, требующим немедленной оплаты.

Ранее владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению транспортных средств для личного пользования. Всего с начала года было оформлено более 273 тысяч машин.

