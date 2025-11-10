Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:25, 10 ноября 2025Экономика

Рекорд по ввозу автомобилей обновили в России на Дальнем Востоке

Таможня Владивостока зафиксировала рекорд по ввозу машин для личного пользования
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Владивостокская таможня установила в октябре новый рекорд по оформлению транспортных средств для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

Увеличившись месяц к месяцу на 24,3 процента, а год к году на 31,9 процента, обновленный показатель составил 38,52 тысячи авто, говорится в материалах. Всего с начала года было оформлено более 273 тысяч машин.

Японские марки на этом российском дальневосточном направлении продолжают занимать ведущие позиции по ввозу, при этом наблюдается резкий рост поставок южнокорейских машин, также уточнили представители таможенного ведомства.

В прошлом месяце, накануне изменения способа расчета утилизационного сбора, ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию оказался рекордным за более чем 25 лет, достигнув уровня 59,9 тысячи. По данным «Автостата» лидером в этой сфере стала Toyota, а наиболее востребованной моделью — Honda Freed.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина будет бороться». Залужный высказался о капитуляции Киева и призвал тщательнее обучать переговорщиков

    Названо условие отправки европейских войск на Украину

    Алаудинов ответил на обвинения спецназа «Ахмат» в «тиктокерстве»

    Зеленский раскрыл роль британского короля в примирении с Трампом

    Стало известно о наступлении ВС России на востоке Купянска

    Сиденья пассажиров лучшей в мире авиакомпании намокли в небе

    Иностранный лидер совершит исторический визит в Белый дом

    Уличную певицу Наоко задержали после третьего ареста в российском регионе

    После угроз убийством Ларисе Долиной возбудили дело

    Собчак заметили в украшении за 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости