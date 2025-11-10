Рекорд по ввозу автомобилей обновили в России на Дальнем Востоке

Таможня Владивостока зафиксировала рекорд по ввозу машин для личного пользования

Владивостокская таможня установила в октябре новый рекорд по оформлению транспортных средств для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

Увеличившись месяц к месяцу на 24,3 процента, а год к году на 31,9 процента, обновленный показатель составил 38,52 тысячи авто, говорится в материалах. Всего с начала года было оформлено более 273 тысяч машин.

Японские марки на этом российском дальневосточном направлении продолжают занимать ведущие позиции по ввозу, при этом наблюдается резкий рост поставок южнокорейских машин, также уточнили представители таможенного ведомства.

В прошлом месяце, накануне изменения способа расчета утилизационного сбора, ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию оказался рекордным за более чем 25 лет, достигнув уровня 59,9 тысячи. По данным «Автостата» лидером в этой сфере стала Toyota, а наиболее востребованной моделью — Honda Freed.