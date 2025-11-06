В Россию ввезли максимальное за четверть века число подержанных машин

Целиков: В РФ за месяц ввезли максимальные за 25 лет 59,9 тысячи авто с пробегом

Ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в октябре 2025 года стал рекордным за более чем 25 лет, заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Представленные экспертом данные процитировали журналисты ТАСС.

Максимальным за четверть века оказался месячный показатель в 59,9 тысячи машин с пробегом. Как следует из слов Целикова, среди марок авто, ввозимых в преддверии изменения способа расчета утилизационного сбора, лидером стала Toyota, а наиболее востребованной моделью — Honda Freed.

Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в октябре также оказался значительным, достигнув 49,5 тысячи штук. Это максимум в 2025 году, но на 56 процентов меньше, чем в том же месяце годом ранее.

До этого Целиков поделился, что средняя цена нового легкового авто выросла в стране за неполные пять лет — с начала 2021 года — на 86 процентов, до 3,34 миллиона рублей, а машины с пробегом подорожали еще сильнее — на 91 процент, до 1,14 миллиона.