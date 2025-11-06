Экономика
15:03, 6 ноября 2025

Завоз иномарок в Россию взлетел до максимума

«Автостат»: В октябре в Россию ввезено максимальное число иномарок с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

По итогам октября в Россию импортировано 49,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 56 процентов меньше, чем годом ранее в тот же период, но стало максимальным количеством в 2025 году. Об этом сообщает «Автостат».

По оценке аналитиков, уже второй год подряд такой октябрьский рост объясняется ожиданием резкого увеличения утилизационного сбора. В феврале 2025 года в Россию ввезли всего 16,2 тысячи машин, а постепенный рост начался с июня.

Лидером среди импорта в разрезе брендов в прошлом месяце стал китайский Geely, а среди моделей — Geely Atlas. Чаще всего машины попадают в Россию из Китая (65,5 процента), далее идут Киргизия (16,9 процента) и Казахстан (5,1 процента). Также в первую пятерку направлений вошли Южная Корея и Белоруссия.

Ранее агентство сообщило, что суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в октябре достигли отметки 165,7 тысячи единиц, что также стало лучшим результатом с начала года.

Улучшить ноябрьские результаты по сравнению с ожидавшимся провалом может перенос вступления в силу новых правил расчета утильсбора для легковых автомобилей с 1 ноября на 1 декабря. Власти пошли на такой шаг в связи с заторами на границе, из-за чего покупатели автомобилей могли столкнуться с необходимостью доплаты.

Между тем первый вице-премьер Денис Мантуров указывает, что резкое повышение утилизационного сбора слабо влияет на стоимость и доступность автомобилей на российском рынке.

