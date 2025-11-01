В России утвердили новые правила расчета утильсбора

Новые правила расчета утильсбора для легковушек в РФ вступят в силу с 1 декабря

Новые правила расчета утильсбора для легковушек в РФ вступят в силу с 1 декабря. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

По новым нормам, утвержденным правительством РФ, базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Россиянам, которые ввозят автомобили с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранят льготные коэффициенты.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заверил, что целью роста утилизационного сбора является не пополнение доходов бюджета и не закрытие рынка для иномарок, а создание условий для того, чтобы иностранным брендам выгоднее было бы переносить производство на территорию страны. Такие условия являются нормальной мировой практикой, пояснил он.

Как заявил ранее директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, новая методика расчета утилизационного сбора не приведет к резкому повышению стоимости автомобилей на рынке. Заметно вырастут в цене машины с двигателем мощностью 160 лошадиных сил, ввозимые в страну по схеме параллельного импорта. Также сильно подорожают электромобили и гибриды. Именно на перечисленные транспортные средства изменение методики расчета утильсбора повлияет в наибольшей степени, пояснил он.

