Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 31 октября 2025Экономика

Сильнее всего в России подорожают три вида автомобилей

«Авилон»: Электрокары и гибриды будут в числе самых подорожавших автомобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Новая методика расчета утилизационного сбора не приведет к резкому повышению стоимости автомобилей по всему рынку. Об этом заявил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Его процитировало ТАСС.

Однако он уточнил, что машины мощностью 160 лошадиных сил, ввозимые в страну по схеме параллельного импорта, заметно вырастут в цене. Кроме того, особенно сильно подорожают электромобили и гибриды. Именно на перечисленные транспортные средства изменение методики расчета утильсбора повлияет в наибольшей степени.

До этого основатель компании EvoCars Денис Блинов заявил, что измененная методика расчета утилизационного сбора приведет к росту стоимости иномарок. Многое будет зависеть от типа двигателей. Чем мощнее мотор, тем больше придется платить. Самое стремительное подорожание затронет гибридные и электрические модели. В такой ситуации, как предположил эксперт, многим автокомпаниям предстоит падение рентабельности бизнеса. Часть из них, возможно, покинет рынок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости