Сильнее всего в России подорожают три вида автомобилей

«Авилон»: Электрокары и гибриды будут в числе самых подорожавших автомобилей

Новая методика расчета утилизационного сбора не приведет к резкому повышению стоимости автомобилей по всему рынку. Об этом заявил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Его процитировало ТАСС.

Однако он уточнил, что машины мощностью 160 лошадиных сил, ввозимые в страну по схеме параллельного импорта, заметно вырастут в цене. Кроме того, особенно сильно подорожают электромобили и гибриды. Именно на перечисленные транспортные средства изменение методики расчета утильсбора повлияет в наибольшей степени.

До этого основатель компании EvoCars Денис Блинов заявил, что измененная методика расчета утилизационного сбора приведет к росту стоимости иномарок. Многое будет зависеть от типа двигателей. Чем мощнее мотор, тем больше придется платить. Самое стремительное подорожание затронет гибридные и электрические модели. В такой ситуации, как предположил эксперт, многим автокомпаниям предстоит падение рентабельности бизнеса. Часть из них, возможно, покинет рынок.