Мантуров назвал цель утилизационного сбора

Мантуров: Утилизационный сбор не нацелен на закрытие российского рынка

Цель введения в России утилизационного сбора состоит не в том, чтобы закрыть рынок. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, это привело бы к исчезновению конкуренции, что в свою очередь затормозило бы развитие российских производителей. Однако, как пояснил Мантуров, правительство хочет создать условия для того, чтобы локальное производство оказалось выгоднее прямого импорта. По словам первого вице-премьера, это нормальная мировая практика.

Он также добавил, что для российских властей ключевым является контроль за технологическим процессом.

Ранее депутат Государственной Думы Нина Останина заявила, что, хотя вопрос смягчения утилизационного сбора обсуждается, правительство, скорее всего, не изменит своего изначального предложения. Парламентарий добавила, что в настоящее время этот сбор стал неподъемным. Она выступила против того, чтобы пополнять бюджет лишь за счет людей, вместо того чтобы заставлять правильно работать отрасли экономики.