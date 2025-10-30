Россия
18:03, 30 октября 2025Россия

В Госдуме высказались о возможности смягчения утильсбора

Депутат Останина: Вопрос смягчения утильсбора пока обсуждается
Вопрос смягчения утильсбора обсуждается, но, вероятно, правительство России не изменит своего изначального предложения, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина.

«Все возможно, все зависит от нашей политической воли. Утильсбор должен быть хотя бы дифференцированным, соразмерным. Ведь теперь он стал неподъемным, — сказала политик. — Когда был правительственный час на эту тему, нам показалось, что правительство готово нас поддержать. Но затем сразу же появилась информация, что речь только об отсрочке, и к изначальному формату мы все равно вернемся».

Депутат подчеркнула, что для жителей многих регионов России, например, Сибири, автомобиль не предмет роскоши, а средство передвижения и заработка. Новый утильсбор, по ее словам, лишает возможности зарабатывать десятки тысяч семей, что обязательно скажется и на состоянии экономики.

«Нельзя пополнять бюджет только за счет людей вместо того, чтобы заставлять правильно работать отрасли экономики, — заявила Останина. — Вопрос смягчения пока обсуждается. Но есть ощущение, что правительство будет тянуть до принятия бюджета, а затем вернется к своему изначальному предложению. Дальше вопрос в том, насколько депутаты готовы отстаивать интересы своих избирателей».

Ранее сообщалось, что представители Федеральной таможенной службы с октября стали массово требовать от россиян доплатить утилизационный сбор за ввоз автомобилей марок Hyundai, Kia и Skoda, произведенных в Казахстане. С весны 2024 года из Казахстана в Россию завезли в общей сложности свыше 30 тысяч автомобилей этих марок.

