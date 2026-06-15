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17:26, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль блогер-иноагент почувствовал себя «запертым с сумасшедшим дедом»

Блогер Аксенов заявил, что его взбесила невозможность улететь из Израиля из-за войны
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Блогер и историк Андрей Аксенов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, рассказал о сложностях, которые возникают в этой стране. На них блогер пожаловался в видео для YouTube-канале Sheinkin40.

Аксенов рассказал, что летом 2025 года он не смог улететь в Тбилиси на съемки, так как его рейс отменили из-за начавшейся в Израиле военной операции. «Я так взбесился. (...) Билеты куплены. И ты просыпаешься такой утром, и тут [премьер-министр Израиля Беньямин] Нетаньяху такой говорит: "Кстати, мы решили побомбить Иран". Я такой думаю: "Да епрст! Какого хера вообще, что происходит?"» — возмутился блогер.

Аксенов в шутку добавил, что в тот момент почувствовал себя запертым с «сумасшедшим дедом в очень маленькой комнате». Он также назвал невозможность улететь из Израиля бредом.

13 июня 2025 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала территорию Ирана сотней ударных дронов и ракет. Целью военной операции, получившей название «Народ как лев», стали ядерные объекты Ирана, ученые, разрабатывавшие ядерную программу страны, а также военное руководство. Израиль назвал атаку «превентивным ударом».

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