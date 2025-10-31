Власти не нашли связи между ростом утильсбора и ценами на автомобили

Первый вице-премьер Мантуров назвал незначимым влияние роста утильсбора на цены

Влияние резкого повышения утилизационного сбора на стоимость и, соответственно, доступность автомобилей на российском рынке преувеличено. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, большей частью цены связаны с волатильностью курсов валют, затратами на логистику и изменениями в денежно-кредитной политике Центробанка. На этом фоне изменения в тарифах утильсбора выглядят довольно незначительными.

Чиновник напомнил, что годом ранее эксперты прогнозировали взлет цен из-за роста ставок сначала в октябре, а потом в январе, но этого не случилось. Он уверен, что такого ожидающегося скачка цен не случится и на этот раз, особенно с учетом переноса на месяц вступления в силу новых правил расчета ставки сбора для автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил.

Сильнее всего, отметил Мантуров, рост утильсбора повлияет на продажи автомобилей западных брендов, которые покинули Россию после начала боевых действий на Украине, а также китайских марок, модели которых при наличии официальных представительств в стране по-прежнему ввозятся из-за рубежа в частном порядке по более низкой стоимости.

При этом первый вице-премьер заверил, что целью роста утилизационного сбора является не пополнение доходов бюджета и не закрытие рынка для иномарок, а создание условий для того, чтобы иностранным брендам выгоднее было бы переносить производство на территорию страны. По его мнению, такие условия являются нормальной мировой практикой.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов признал, что доходы федерального бюджета от утильсбора в 2025 году упадут на 40 миллиардов рублей, до 1,1 триллиона. Такой результат связан с обвалом продаж автомобилей всех категорий после резкого повышения ставок.