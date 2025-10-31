Повышение утильсбора для некоторых автомобилей отложили

Минпромторг сообщил о переносе на 1 декабря изменений правил расчета утильбора

Вступление в силу новых правил расчета утилизационного сбора на автомобили, из-за которых его размер для некоторых моделей вырастет во много раз, перенесли с 1 ноября на 1 декабря. Об этом со ссылкой на заявление Минпромторга сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что в соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова проработали возможность отложить на месяц изменение условий и внесли соответствующий проект постановления в новой редакции в правительство.

Такое решение объясняется интересами граждан, которые заказали и оплатили доставку из-за рубежа автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил, но столкнулись с задержкой в процедурах, из-за которых их расходы могут непредсказуемо возрасти.

Само изменение правил связано с распространением в последнее время турбированных двигателей, а также гибридных и электромобилей. Текущая редакция учитывает только объем двигателя, в результате чего россияне имеют возможность ввозить на льготных условиях (пошлина составляет 3,4-5,2 тысячи рублей) автомобили более высокого класса.

В Минпромторге заверили, что изменения в правилах сбора не коснутся большинства граждан, поскольку доля автомобилей с мощностью менее 160 лошадиных сил на российском рынке превышает 80 процентов. Какое количество импортируемых автомобилей подпадает под новые критерии расчета, в министерстве не уточнили.

Аналитики отмечали, что новые правила существенно ударят по импорту отдельных популярных моделей, так как цены на них взлетят на миллионы рублей, что окажется не по карману потенциальным покупателям.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что доходы бюджета от утилизационного сбора на транспортные средства в 2025 году упадут на 40 миллиардов рублей, до 1,1 триллиона, несмотря на резкий рост ставок. Такой результат связан с обвалом продаж автомобилей всех категорий.