14:51, 15 октября 2025

Власти признали падение доходов бюджета от утильсбора

Глава Минфина Силуанов признал сокращение поступлений в бюджет от утильсбора
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доходы федерального бюджета от утилизационного сбора на транспортные средства в 2025 году, по предварительным оценкам, упадут на 40 миллиардов рублей, до 1,1 триллиона. Об этом в Госдуме рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Такой результат власти получат на фоне резкого повышения размера сбора с начала года, что должно было, напротив, поднять поступления в бюджет и поспособствовать росту продаж отечественной техники.

Однако вопреки ожиданиям экспертов и чиновников продажи машин в России рухнули на десятки процентов. С января по сентябрь рынок новых легковых автомобилей потерял 22 процента.

Глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что до конца года удастся реализовать 1,3-1,4 миллиона легковых автомобилей, а отдельно в четвертом квартале — 350 тысяч штук.

На этом фоне сразу несколько отечественных производителей перешли на четырехдневный режим работы, чтобы сократить выпуск в условиях значительного сокращения спроса на свою продукцию.

Накануне, 14 октября, первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность перенести вступление в силу новых правил расчета утильсбора, намеченное на 1 ноября, которое должно резко повысить сборы с некоторых иностранных автомобилей.

