16:32, 14 октября 2025Экономика

Темпы падения российского рынка новых автомобилей оценили

Алиханов: Продажи новых автомобилей упадут примерно на четверть
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

По итогам 2025 года продажи новых автомобилей в России могут уменьшиться на четверть, дойдя до 1,3-1,4 миллиона единиц. Об этом предупредил руководитель Минпромторга РФ Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в четвертом квартале объем продаж новых авто может составить около 350 тысяч штук.

Ранее появился прогноз, согласно которому в 2025 году продажи новых легковых китайских автомобилей в России могут упасть на 25 процентов, если сравнивать с 2024 годом. Соответствующий показатель рискует снизиться до 700 тысяч штук. За три квартала 2025 года продажи новых легковых автомобилей из КНР сократились на 29 процентов, их доля на российском рынке оценивается в 54 процента.

В сентябре 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 20 процентов и достигли 126,582 тысячи единиц. С января по сентябрь 2025 года продажи сократились на 23 процента и составили 922,429 тысячи штук.

